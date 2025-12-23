Боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов покинул UFC

Американский промоушен UFC принял решение не продлевать контракт с бойцом смешанных единоборств (MMA) Ринатом Фахретдиновым. Спортсмен, известный своими выступлениями в полусредней весовой категории, был исключён из официального списка бойцов организации.

Воспитанник татарстанской школы MMA провёл в UFC семь поединков и ни разу не проиграл. На его счету шесть побед и одна ничья, что делало его статистику в лиге одной из наиболее впечатляющих. Свою последнюю победу в октагоне Фахретдинов одержал в сентябре 2025 года, нокаутировав в первом раунде шведского бойца Андреаса Густафссона.

Точные причины, по которым руководство UFC приняло решение расстаться с 34-летним спортсменом, не разглашаются. За его плечами — профессиональная карьера, начавшаяся в 2013 году. Фахретдинов дебютировал в UFC в 2022 году, а его общий рекорд в MMA составляет 24 победы при одном поражении и одной ничьей в 26 проведённых боях.