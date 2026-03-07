На ремонт дорог в Казани из бюджета Татарстана направят 2,6 миллиарда рублей

Два тендера на обновление улиц опубликованы на портале госзакупок. В рамках первого контракта за 1,3 млрд рублей приведут в порядок почти 7 км дорог в Московском и Кировском районах. Работы включат участок Большого Казанского кольца (проспект Ямашева и улица Линской), улицы Восстания, Гудованцева, Клары Цеткин и Большую. Завершить ремонт подрядчик должен до 17 ноября 2026 года.

Ещё 1,3 млрд рублей выделят на ремонт девятикилометрового участка в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах. В планах — улицы Маршала Чуйкова, Восстания, Восход, Беломорская и Гудованцева.