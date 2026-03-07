Более 4 миллионов человек стали участниками «Зимы в Татарстане» и фестиваля «Күрше»

news_top_970_100
Республика
7 марта 2026  15:38

Масштабные проекты, инициированные Раисом РТ Рустамом Миннихановым, охватили 45 муниципалитетов республики. С декабря по февраль на тысяче площадок прошло 1500 мероприятий.

Как отметила директор Института развития городов РТ Наиля Нагуманова, зимний сезон подтвердил запрос на качественный досуг и правильность выбранного подхода. Цифровую платформу проекта посетили более миллиона пользователей, почти половина из них — гости из других регионов.

В Мамадыше с размахом прошёл юбилейный фестиваль креативных саней SunnyFest. В Казани лед «Черного озера» стал подиумом для GALA Snow Fashion Show, а Winter Fest Ильи Авербуха собрал поклонников фигурного катания. Масленица в Дубъязах объединила свыше трёх тысяч гостей.

Фестиваль «Күрше» провёл 219 событий для 90 тысяч человек. Победители получили поддержку на 40 млн рублей. Лидерами по активности стали Зеленодольск, Казань и Набережные Челны. Впервые в конкурсе участвовали муниципальные учреждения, число заявок выросло в 2,5 раза по сравнению с летом.

Завершился сезон Республиканской ёлкой в «Татнефть-Арене», собравшей 8500 детей со всей республики. Эксперты подчеркнули: зима подтвердила возможность круглогодичной активации общественных пространств.

news_right_column_240_400
Новости
Более 4 миллионов человек стали участниками «Зимы в Татарстане» и фестиваля «Күрше»
Изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия
В России вводится новая мера соцподдержки
В Татарстане с начала года ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья - треть от плана
Татарстан вошел в десятку лидеров по популярности бронирований на мартовские праздники
На ремонт дорог в Казани из бюджета Татарстана направят 2,6 миллиарда рублей
Более тысячи татарстанцев оценили новый каталог «Жизненные ситуации» на Госуслугах
Как выбрать свое украшение и не купить подделку?
Как выбрать свое украшение и не купить подделку?