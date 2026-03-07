В Татарстане с начала года ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья - треть от плана

О ходе жилищного строительства на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Совещание провёл Раис Татарстана Рустам Минниханов, участие принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По данным ведомства, в республике сдано 45 многоквартирных домов общей площадью 376 тыс. кв. метров — это 36% от годового плана. В рамках социальной ипотеки построено 7 домов (22% плана) площадью более 32 тыс. кв. метров.

Наиболее высокие темпы — в сегменте индивидуального жилищного строительства: введено 728 тыс. кв. метров, что составляет 37% от запланированного.

Продолжается обеспечение жильём льготных категорий. Для детей-сирот предусмотрена покупка 641 квартиры в 51 доме. Оформлено 18 сертификатов для многодетных семей с пятью и более детьми. Все свидетельства выданы 61 молодой семье, идёт подготовка к перечислению средств. Для вынужденных переселенцев, «северян» и чернобыльцев предусмотрены три сертификата — ведётся проверка документов.