Татарстан вошел в десятку лидеров по популярности бронирований на мартовские праздники

Республика
7 марта 2026  11:55

Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал бронирования на длинные выходные 7–9 марта 2026 года. Республика Татарстан заняла место в топ-10 направлений с долей 3% от общего числа бронирований. Средняя стоимость ночи в регионе составила 8 200 рублей.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались Москва и Московская область (19%, 9 800 рублей за ночь), Краснодарский край (18%, 9 000 рублей), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (16%, 7 330 рублей).

В целом по России спрос на отели и апартаменты на праздничные выходные вырос на 51% по сравнению с прошлым годом. Лидерами по темпам роста стали Тульская область (+230%), Крым (+220%) и Карачаево-Черкесия (+200%).

Большинство туристов предпочитали путешествовать вдвоём (69% бронирований), однако число поездок компаниями от трёх взрослых выросло сразу на 86%. Гостиницы оставались самым востребованным вариантом размещения — на них пришёлся 71% всех бронирований.

