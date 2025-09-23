Более 111 миллионов рублей направили на восстановление лесов Татарстана в 2025 году

23 сентября 2025  10:47
Автор:
Владислав Косолапкин

На эти средства будут высаживать новые деревья, заготавливать семена и защищать леса от пожаров. Значительное финансирование из федерального бюджета поступят в Татарстан на заботу о лесах.
В 2025 году на финансирование регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане» выделено 111,8 миллиона рублей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.
Как пояснил министр, средства направят на ключевые задачи года:
-   Восстановление лесов: вырубленные или погибшие участки леса засадят новыми деревьями.
-   Заготовка семян: создание запаса семян для будущих посадок.
-   Защита от пожаров: реализация мер, предотвращающих возникновение лесных пожаров.
Равиль Кузюров сообщил, что план по восстановлению лесов в этом году уже выполнен полностью. Лесные работы провели на площади 2,8 тысячи гектаров — это сравнимо с площадью нескольких тысяч футбольных полей. Из них в рамках проекта «Сохранение лесов» освоено 1,6 тысячи гектаров.
Для восстановления лесов используют разные методы. Основной объем работ пришелся на посадку саженцев (лесных культур) — это сделано на площади 1489 га. Естественное восстановление, когда лесу помогают восстанавливаться собственными силами, провели на 1309 га. Также применялся комбинированный метод на площади 2 га.

