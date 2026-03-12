В РТ 24 тысячи человек живут с гепатитом С, ежегодно выявляют до 45 новых случаев

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева на пресс-конференции в «Татар-информе» привела актуальные данные по заболеваемости. В республике зарегистрировано 24 тысячи инфицированных, включая больных хронической формой и носителей вируса.

Ежегодно регистрируется 35–45 случаев острого гепатита С, а первично выявленных хронических форм — около двух тысяч. Основная группа заражённых (70%) — люди трудоспособного возраста от 20 до 49 лет.

Основные пути передачи: медицинские манипуляции нестерильным инструментом, внутривенное употребление наркотиков, косметологические процедуры (татуаж, маникюр), половой и бытовой контакты (через бритвы, зубные щётки, маникюрные наборы). В качестве профилактики специалист рекомендовала регулярно проходить скрининг.