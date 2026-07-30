Татарстан лидирует в ПФО по зарплатам: средний доход в мае составил 97,2 тыс. рублей

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Республика
30 июля 2026  16:52

По итогам пяти месяцев 2026 года республика сохранила первое место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню среднемесячной зарплаты. Показатель составил 97 264 рубля — это на 16,5% выше, чем годом ранее. В мае средний доход татарстанцев достиг 104 722 рублей (+17,4%).

Вторую строчку в округе занимает Пермский край (около 88 тыс. рублей), третью — Удмуртия (85 тыс.). Средняя зарплата по ПФО почти 82 тыс. рублей, по стране — более 108 тыс. (в мае — 110,2 тыс.). Лидерами среди всех регионов остаются Чукотка, Москва и Магадан.

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