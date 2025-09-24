Более 166 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Татарстана

В ходе летней оздоровительной кампании 2025 года в Татарстане организован отдых для 166 919 детей на базе 1624 организаций. Как сообщил замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков на заседании комитета Госсовета, более 6 тысяч детей отдохнули на Черном море, 12,5 тысяч - в палаточных лагерях.

Особое внимание было уделено поддержке льготных категорий: бесплатный отдых предоставлен 50 тысячам детей, а 1642 ребенка с ограниченными возможностями здоровья получили специализированную помощь. Как отметила председатель комитета Светлана Захарова, депутаты лично посетили лагеря для оценки условий отдыха.

На заседании также рассмотрели законопроект о повышении с 1 января 2026 года порога дохода для получения звания «Ветеран труда» с 20 до 23 тысяч рублей, что синхронизирует республиканское законодательство с федеральными нормами.