Более 2,8 тысячи жителей РТ освоили навыки ухода за маломобильными людьми

С начала 2026 года в «Школах ухода», работающих на базе учреждений соцзащиты, обучились 2804 человека. Среди них — 1475 родственников, которые заботятся о своих близких, и 1329 социальных работников. Программа действует в рамках национального проекта «Семья», сообщили в Минтруда республики.

Учебный курс включает как теоретическую часть, так и отработку практических приёмов на специальном оборудовании. Инструкторы показывают, как безопасно поднимать и перекладывать подопечных, проводить гигиенические процедуры, кормить лежачих больных, а также профилактировать пролежни и другие осложнения. Все занятия проходят в комплексных центрах социального обслуживания, оснащённых необходимыми тренажёрами и методическими материалами.

Основная задача «Школ ухода» — облегчить бремя повседневной заботы о маломобильных гражданах. Когда ухаживающий владеет корректными алгоритмами действий, он не только помогает подопечному, но и снижает собственный риск эмоционального выгорания, отметили в ведомстве.

Для сравнения: в 2025 году обучение прошли 4983 человека, из них 2914 родственников и 2069 соцработников. Таким образом, в текущем году программа продолжает набирать популярность, а число выпускников уже превысило половину прошлогоднего показателя.