Лучший ветеринарный фельдшер России работает в Татарстане

Специалист из Тетюшского районного ветеринарного объединения Татьяна Спирина признана лучшим ветфельдшером страны по итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Федеральный этап состязаний прошел 21–22 июля в Саранске в рамках нацпроекта «Кадры».

В конкурсе участвовали победители региональных отборов из более чем 40 регионов. Участники проходили тестирование и выполняли практические задания: проводили клинический осмотр животных и ставили диагнозы в условиях, приближенных к реальной работе.

Татьяна Спирина трудится в ветеринарной службе пять лет. Ее победа — не только личное достижение, но и показатель эффективности всей системы подготовки кадров в республиканской ветеринарии. Торжественное награждение победителей состоится в декабре в Москве.