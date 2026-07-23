Лучший ветеринарный фельдшер России работает в Татарстане

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Республика
23 июля 2026  11:28

Специалист из Тетюшского районного ветеринарного объединения Татьяна Спирина признана лучшим ветфельдшером страны по итогам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Федеральный этап состязаний прошел 21–22 июля в Саранске в рамках нацпроекта «Кадры».

В конкурсе участвовали победители региональных отборов из более чем 40 регионов. Участники проходили тестирование и выполняли практические задания: проводили клинический осмотр животных и ставили диагнозы в условиях, приближенных к реальной работе.

Татьяна Спирина трудится в ветеринарной службе пять лет. Ее победа — не только личное достижение, но и показатель эффективности всей системы подготовки кадров в республиканской ветеринарии. Торжественное награждение победителей состоится в декабре в Москве.

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