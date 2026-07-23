В Казани ушла из жизни профессор КФУ Резеда Мухаметшина

На 63-м году жизни скончалась доктор педагогических наук, профессор кафедры русской литературы Казанского федерального университета Резеда Фаилевна Мухаметшина. О смерти ученого сообщил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

Церемония прощания пройдет 23 июля. Гражданская панихида состоится в 12:00 в здании ИФМК КФУ, затем в 14:30 — в мечети «Аль-Марджани».

Резеда Мухаметшина родилась в Казани 23 января 1964 года. В 1985-м с отличием окончила историко-филологический факультет Казанского государственного педагогического института. Трудовой путь начинала учителем в педагогическом колледже, затем вернулась в альма-матер, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующей кафедрой и декана Высшей школы русской филологии и культуры имени Льва Толстого.

Ученый внесла весомый вклад в развитие поликультурного образования. Ее монография «Диалог русской и татарской культур в системе литературного образования» стала настольным пособием для педагогов многих регионов. Резеда Фаилевна активно участвовала в работе Российского общества преподавателей русского языка и литературы, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, входила в Комиссию по русскому языку при Раисе Татарстана.

В 2016 году награждена медалью Пушкина за заслуги в распространении русского языка, в 2025-м удостоена почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Коллеги и ученики запомнили ее как блестящего педагога, глубокого исследователя и душевного человека.