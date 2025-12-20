Более 30 тысяч новогодних подарков от Раиса Татарстана подготовлены для детей участников СВО

news_top_970_100
Россия/Мир
20 декабря 2025  15:40
Автор:
Владислав Косолапкин

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике сформировано более 30 тысяч сладких новогодних подарков для детей участников специальной военной операции в возрасте от 0 до 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам молодёжи РТ, адресная рассылка подарков уже началась. Более 18 тысяч наборов направлены в муниципальные районы республики, а свыше 9 тысяч — в Казану. Часть подарков — 3,5 тысячи — отправилась в подшефные Татарстану города ЛНР Лисичанск и Рубежное в составе гуманитарного груза.

«Во время городских и районных новогодних мероприятий главы районов РТ и Казани вручат эти подарки детям и передадут самые теплые пожелания и поздравления от Раиса Татарстана», — отметил министр по делам молодёжи республики Азат Кадыров.

Акция призвана поддержать семьи защитников Отечества и создать праздничное настроение для детей в канун Нового года.

news_right_column_240_400
Новости
Жилищная инспекция Татарстана усиливает контроль после роста жалоб на расчёты ЖКХ
Более 30 тысяч новогодних подарков от Раиса Татарстана подготовлены для детей участников СВО
«Нефтехимик» объявил об уходе двоих игроков
Наиля Зиннатуллина: «Действие национальных проектов в Татарстане ощущают буквально на земле»
В Татарстане за год капитально отремонтировали 713 социальных и культурных объектов
Нацпроект «Туризм и гостеприимство» поможет создать в РТ новые глэмпинги и экоотели
«Рубин» отозвал Даниила Моторина из аренды
В России будет определен перечень работ для несовершеннолетних