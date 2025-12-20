Более 30 тысяч новогодних подарков от Раиса Татарстана подготовлены для детей участников СВО

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике сформировано более 30 тысяч сладких новогодних подарков для детей участников специальной военной операции в возрасте от 0 до 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам молодёжи РТ, адресная рассылка подарков уже началась. Более 18 тысяч наборов направлены в муниципальные районы республики, а свыше 9 тысяч — в Казану. Часть подарков — 3,5 тысячи — отправилась в подшефные Татарстану города ЛНР Лисичанск и Рубежное в составе гуманитарного груза.

«Во время городских и районных новогодних мероприятий главы районов РТ и Казани вручат эти подарки детям и передадут самые теплые пожелания и поздравления от Раиса Татарстана», — отметил министр по делам молодёжи республики Азат Кадыров.

Акция призвана поддержать семьи защитников Отечества и создать праздничное настроение для детей в канун Нового года.