Более 300 школьников РТ бесплатно отправятся на летние образовательные смены

В республике для учащихся 5–11 классов, успешно прошедших конкурсный отбор, организуют 10 профильных смен. Проект реализуется в рамках программы «Стратегическое управление талантами в РТ» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Школьникам предложат направления по лингвистике, физике, химии, информатике, мультипликации, дизайну, музыке, театру и изобразительному искусству. Занятия проводят педагоги «Сириуса», преподаватели ведущих вузов, представители компаний и деятели искусств.

Участников ждут проживание в комфортных условиях, пятиразовое питание, медсопровождение и охрана. Организатором выступает АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Участие бесплатное, подать заявку можно на несколько смен.