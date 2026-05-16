КГМУ и медцентр Узбекистана запустят совместную программу подготовки кардиологов

16 мая 2026  12:05

На полях «КазаньФорума» Казанский государственный медицинский университет и Республиканский специализированный научно-практический центр кардиологии Узбекистана подписали договор о совместной образовательной программе ординатуры по специальности «кардиология».

Программа предусматривает выдачу двух дипломов — российского и узбекистанского, что позволяет выпускникам работать в обеих странах. В университете отметили, что такой подход отвечает современным требованиям медобразования, учитывает национальные особенности и расширяет профессиональные возможности ординаторов.

Узбекистанский кардиоцентр имеет около десяти филиалов по всей стране и играет ключевую роль в системе здравоохранения республики. Его директор Хуршид Фозилов подчеркнул, что казанская кардиологическая школа обладает давним авторитетом в Узбекистане, а многолетние партнерские связи стали основой для нового этапа сотрудничества.

