В Татарстане к маю 2026 года план по вводу жилья выполнен на 58%

С начала года в республике введено в эксплуатацию 1,84 млн кв. метров жилья, что составляет 58% от годового плана (3,175 млн кв. м). Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства под председательством премьер-министра Алексея Песошина.

В коммерческом секторе показатель выше — 70% (80 многоквартирных домов общей площадью более 725 тыс. кв. м). По программе социальной ипотеки выполнено 38%: из 108 запланированных домов (свыше 150 тыс. кв. м) завершено строительство десяти (более 57 тыс. кв. м). В индивидуальном жилищном строительстве сдано 54% — 1,061 млн кв. метров.