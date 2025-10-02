Более 370 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты

В Татарстане зафиксирован значительный уровень использования механизма самозапрета на кредитование. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2025 года 373,3 тысячи жителей республики установили такие ограничения, что составляет 9,4% от общей численности населения региона, сообщает РБК Татарстан.

С момента запуска сервиса 1 марта текущего года татарстанцы подали 424,7 тысячи заявлений на установление запретов, при этом более 30,7 тысячи обращений поступило на снятие ограничений. Только в сентябре жители республики оформили 27 тысяч новых самозапретов.

Как отмечают в МВД по РТ, внедрение этого механизма способствовало снижению количества дистанционных мошенничеств в регионе. В августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений уменьшилось на 4%, а сумма ущерба сократилась с 575 млн рублей в июле до 404 млн рублей в августе.