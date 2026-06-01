Более 391 тысячи жителей РТ выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

news_top_970_100
Республика
1 июня 2026  10:31

По информации на конец мая, в голосовании за общественные пространства, которые приведут в порядок в 2027 году, приняли участие 391 986 татарстанцев. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Жителям республики предлагается на выбор 178 объектов во всех муниципальных районах и городских округах. Еще 20 территорий добавили по итогам опроса на портале «Госуслуги». Отдать голос можно за одну локацию в любом районе Татарстана на специализированном сайте.

Онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

news_right_column_240_400
Новости
Лето в парках Казани: как общественные пространства становятся «третьим местом» для горожан
«Памятный вальс» прозвучал в Музее Победы в рамках международного флешмоба
Заявки на программу «Земский работник культуры РТ» принимаются до 15 июля
В Казани с 15 июня запустят тестовую систему постоплаты парковок
В Татарстане заработала горячая линия по защите прав детей в период летних каникул
Более 391 тысячи жителей РТ выбрали объекты для благоустройства в 2027 году
12, 13 и 14 июня станут нерабочими днями для жителей Татарстана
Президент Лаоса подарил Казани двух слонят — в зоопарке их ждет самец Филимон