Более 391 тысячи жителей РТ выбрали объекты для благоустройства в 2027 году

По информации на конец мая, в голосовании за общественные пространства, которые приведут в порядок в 2027 году, приняли участие 391 986 татарстанцев. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Жителям республики предлагается на выбор 178 объектов во всех муниципальных районах и городских округах. Еще 20 территорий добавили по итогам опроса на портале «Госуслуги». Отдать голос можно за одну локацию в любом районе Татарстана на специализированном сайте.

Онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».