Детский омбудсмен Татарстана поздравила жителей с 1 июня

Уполномоченный по правам ребенка в республике Светлана Захарова поздравила детей, родителей и педагогов с Международным днем защиты детей. Она отметила, что Татарстан — регион, где созданы условия для развития подрастающего поколения: благоустроенные дворы и школы, центры творчества, спортплощадки, подростковые пространства и летние лагеря. В регионе уделяется большое внимание поддержке семей с детьми, развитию образования, спорта, культуры и сохранению национальных традиций, что делает его комфортным для жизни детей.

Особые пожелания омбудсмен адресовала выпускникам школ. Она пожелала им уверенности, сил и сосредоточенности во время экзаменов и при выборе дальнейшего пути. Захарова призвала детей не забывать о безопасности на улице, дорогах и у воды, а родителей — не оставлять их без присмотра в местах отдыха. Она выразила надежду, что лето принесет детям много радости, новых открытий и будет безопасным для каждого ребенка.