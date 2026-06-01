Президент Лаоса подарил Казани двух слонят — в зоопарке их ждет самец Филимон

Казанский зоопарк «Река Замбези» в ближайшее время примет двух слоних, подаренных России президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Ильсур Метшин. Подарок приурочен к предстоящему саммиту Россия — АСЕАН. Слон — один из символов Лаоса, олицетворяющий процветание и силу, поэтому, по словам градоначальника, в этой акции заложен глубокий смысл, налагающий на Казань особую ответственность.

Перевозка животных — сложная «войсковая операция». Метшин выразил надежду, что слонихи прибудут до или во время саммита. В зоопарке их уже ждет самец по кличке Филимон. Мэр поблагодарил президентов двух стран за то, что подарок направлен именно в Казань, и отметил, что условия для адаптации питомцев подготовит команда зоопарка. Ильсур Метшин назвал событие замечательным подарком в День защиты детей.