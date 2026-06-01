В Татарстане заработала горячая линия по защите прав детей в период летних каникул

В республике стартовал проект «Лето с Уполномоченным», приуроченный к началу оздоровительной кампании. Инициатива направлена на обеспечение безопасности и насыщенного отдыха для детей. Ключевой элемент — специальная горячая линия и канал в мессенджере «МАКС», которые будут работать в первые недели каждого летнего месяца: с 1 по 5 июня, с 1 по 7 июля и с 3 по 7 августа. Жители Татарстана могут сообщить о проблемах организации досуга или задать вопросы, касающиеся защиты детства, по телефону 8 (843) 236-61-64 или в мессенджере МАКС (8-987-405-96-13). Детский омбудсмен Светлана Захарова отметила, что республика делает все возможное, чтобы лето стало для каждого ребенка временем новых возможностей.