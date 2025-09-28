Более 4 тысяч человек приняли участие в казанском «Ночном велофесте»

В Казани успешно прошел одиннадцатый «Ночной велофест», собравший более 4 тысяч участников. Мероприятие, состоявшееся в ночь с 27 на 28 сентября, было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Особенностью фестиваля стала специально разработанная аудиоэкскурсия, которую велосипедисты прослушивали во время заезда по центральным улицам города. Программа рассказывала о вкладе жителей Казани в достижение Победы, создавая особую атмосферу во время ночного велопробега.