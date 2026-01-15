Более 40 проектов благоустройства Татарстана стали победителями всероссийского конкурса

Более 40 проектов из Татарстана вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего за время его проведения в республике отмечено 55 проектов, из которых 42 уже реализованы, а 13 планируется завершить в 2026 году.

Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, конкурс стал действенным инструментом преобразования малых городов и исторических поселений. Проекты выбираются с участием самих жителей и профессионального сообщества, что позволяет создавать именно те общественные пространства, которые действительно нужны людям.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, с 2019 года в стране уже реализовано свыше 1,1 тысячи проектов-победителей, включая парки, набережные, площади и пешеходные зоны. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин добавил, что до 2030 года планируется воплотить в жизнь более 1,6 тысячи таких проектов, создав десятки тысяч новых рабочих мест.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и позволяет привлекать внебюджетное финансирование, развивая местные проектные команды.