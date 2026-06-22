Более 51 тысячи онлайн-консультаций провели татарстанские врачи через мессенджер MAX

С начала работы сервиса специалисты республики провели более 51 тысячи дистанционных медицинских приёмов. Кроме того, порядка 46 тысяч электронных больничных листов было закрыто удалённо. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Республики Татарстан.

Как устроен процесс: пациент приходит на очный приём в поликлинику, где врач оценивает его состояние. Если позволяют обстоятельства, медик предлагает продолжить взаимодействие в формате онлайн — записывает номер телефона и назначает дату консультации. Ключевое решение всегда остаётся за лечащим врачом.

За 24 часа до назначенного времени в мессенджер приходит уведомление с датой, временем и ссылкой для подключения, а за 15 минут — напоминание. Пациент заходит со смартфона, врач работает через веб-версию платформы и сразу вносит все записи в систему «Электронное здравоохранение РТ». Если по итогам консультации пациент признан здоровым, больничный лист закрывается прямо во время звонка.

В Минцифры РТ отметили, что такой формат особенно удобен для жителей сельской местности. Теперь нет необходимости лично приезжать в поликлинику — достаточно установить MAX на телефон и дать согласие на онлайн-приём. Техническая возможность для дистанционных консультаций уже реализована по всей республике. С ноября 2025 года через бот «Здравоохранение Республики Татарстан» можно также записаться к врачу.