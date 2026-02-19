Более 55 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки

На конец 2025 года свыше 55,4 тысячи многодетных семей республики были обеспечены землёй в рамках национального проекта «Семья». Эти данные озвучила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на заседании Госсовета.

Всего с момента запуска программы в очередь на получение участков включили 72 271 семью. Однако процедура предоставления земли требует доработки — после проверок в семи районах выявили ряд недочётов.

Омбудсмен предложила упростить процесс: разрешить подавать полный пакет документов через портал госуслуг и расширить способы уведомления граждан о выборе участков, закрепив изменения в Земельном кодексе РТ.