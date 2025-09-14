Более половины избирателей в РТ проголосовали к 15 часам

К 15:00 часам явка на выборах Раиса Республики Татарстан достигла отметки — 51,7% от общего числа зарегистрированных избирателей. Согласно данным информационного центра ЦИК России, электоральная активность продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Особенно высокая активность наблюдается в представительстве Татарстана в Москве, где около полудня образовалась очередь из желающих проголосовать, что свидетельствует о сохранении традиционно высокой политической вовлеченности татарстанцев, включая проживающих за пределами республики.

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил штатную работу всех избирательных служб с момента открытия участков в 7:00 утра. По его словам, на текущий момент не зафиксировано никаких инцидентов, нарушающих электоральный процесс.