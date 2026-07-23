Больше света и ровней дорога - меньше аварий

Такие цифры привел в своем докладе на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель главы исполкома столицы республики Игорь Куляжев.

Хуже всего, по его словам, ситуация с авариями обстояла на перекрестках улиц Островского - Пушкина, Чуйкова - Бондаренко, Габишева - Кул Гали. В списке также Танковое кольцо, хотя оно представляет из себя современную развязку, которая по идее и должна разделять потоки и тем самым защищать водителей от аварийных ситуаций.

Что сделано на данный момент: установили дорожные знаки в количестве 30 штук, 1370 метров перильных и 368 метров барьерных ограждений, 16 «лежачих полицейских», обновили два светофора, добавили 27 проекционных переходов, заменили дорожное покрытие на общей площади 7100 квадратных метров. На все это ушло порядка 150 млн рублей. Причем не из городского, а из республиканского бюджета.

Далее для слабовидящих на 33 переходах в городе добавят голосовое сопровождение.

За счет средств муниципального дорожного фонда залатали ямы на площади более 31 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Это сделали на аварийных участках, где капремонт не предусмотрен.

Параллельно с другими работами сейчас наносят разметку: на оживленных трассах термопластиком, на дорогах поспокойнее простой краской. На сегодня работы выполнены на дорогах общей протяженностью 358 тысяч квадратных метров из запланированных на этот год 425 тысяч квадратных метров. В бюджете на это заложено 520 млн рублей.

Также модернизируют освещение на 162 участках: на улицах Завойского, Дубравная, Мавлютова, Фучика, Советская и некоторых других. Здесь установят 2200 светодиодных фонарей. Работы выполнены на 60%.