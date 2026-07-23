В Татарстане 23 июля ожидается до +31 градуса и грозы с градом

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Республика
23 июля 2026  09:00

Сегодня, 23 июля, в республике прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные ливни с грозами и локально градом, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер южный и юго-восточный, 5–10 м/с, при грозах возможны порывы до 15–20 м/с. Столбики термометров поднимутся до отметок +26…+31 градус.

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