Большинство россиян считают 2025 год успешным, оптимизм сохраняется и на 2026-й

По данным исследования ВЦИОМ, уходящий 2025 год 66% жителей России оценивают как успешный. Ключевыми факторами такой оценки стали ощущение политической стабильности и одобрение деятельности Президента. Прогнозы на будущий год ещё более позитивны: 70% респондентов верят, что 2026 год будет успешным для страны.

Эти цифры и ключевые политические итоги года обсудили эксперты Республики Татарстан на площадке «Экспертного клуба».

Главный успех года: Участники единодушно назвали ключевым событием года успешное продвижение российских войск в ходе специальной военной операции. «Это ставит перед нами глобальную задачу подготовки к мирной жизни», — отметил депутат Госдумы Айдар Метшин. Он рассказал о работе нижнекамского проекта «Победа. Возвращение Героев», направленного на социализацию, реабилитацию и трудоустройство ветеранов СВО.

Внешняя политика: Эксперты выделили встречу президентов России и США на Аляске как знаковое событие, обозначившее переход к прагматичному диалогу. Также важнейшей вехой стало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнувшее историческую роль и международный авторитет России.

Фундамент будущего: Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала главным итогом года восстановление и укрепление доверия — к власти, выбранному курсу и институтам государства. Политолог Зоя Силаева добавила, что социальные программы и рост этого доверия создают уникальный социальный капитал для дальнейшего развития.

Прогнозируя 2026 год, эксперты ожидают концентрации на итогах СВО, развитии международных связей и подготовке к выборам в Государственную Думу. На фоне общероссийского Года единства народов в Татарстане он также пройдёт как Год воинской и трудовой славы, что, по мнению участников дискуссии, укрепит успехи и регионального, и федерального уровня.