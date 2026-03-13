Татарстан вошел в число лидеров цифровой трансформации среди регионов России

По итогам 2025 года республика заняла высокие позиции в рейтинге наряду с Белгородской, Сахалинской, Челябинской областями и ХМАО, сообщает Минцифры РТ. Оценка проводилась по 18 показателям, включая качество госуслуг, внедрение ИИ, импортозамещение и кибербезопасность.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, ключевым критерием стали не отчёты, а реальная польза для граждан и бизнеса.

Татарстан выделился активным использованием искусственного интеллекта. В 2025 году запущена платформа «Госпромпт» для госслужащих (более 3000 пользователей), а также сервис «Ассистент педагога», анализирующий уроки и дающий рекомендации учителям.

С 2021 года все региональные и муниципальные услуги переведены в электронный формат. Республика также лидирует по кибербезопасности, подключению соцучреждений к интернету и импортозамещению ПО.

Министр цифрового развития РТ Илья Начвин поблагодарил за поддержку руководство республики и самих жителей, чьи отзывы помогают делать сервисы удобнее.