Раис Татарстана оценил масштаб XIV Республиканского ифтара и поблагодарил организаторов

В Казани с большим размахом прошел XIV Республиканский ифтар, собравший на площадке МВЦ «Казань Экспо» свыше 8 тысяч верующих. Мероприятие, приуроченное к священному для мусульман месяцу Рамадан, объединило не только жителей республики, но и многочисленных почетных гостей, включая иностранных дипломатов и общественных деятелей. Своими впечатлениями от вечера разговения поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики на своих страницах в социальных сетях и в национальном мессенджере MAX опубликовал серию снимков с мероприятия, особо отметив представительный состав участников. «Среди гостей мероприятия – послы и консулы ряда государств, представители международных организаций и руководители религиозных объединений республики, ветераны специальной военной операции и их семьи», — написал Рустам Минниханов. На одном из опубликованных фото запечатлен Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, который также присутствовал на ифтаре.

В своем обращении руководитель республики выразил глубокую признательность всем, кто был причастен к организации масштабного вечернего приема пищи. «Пусть будут приняты ваши посты и совершенные молитвы! Искренне благодарю всех организаторов и всех, кто оказывает помощь и поддержку нашей стране. Да будет милость Аллаха со всеми вами!» — заключил Раис Татарстана, пожелав, чтобы посты и молитвы были приняты, а милость Аллаха пребывала со всеми.

Как отметили организаторы, в этом году особое внимание уделялось комфорту постящихся. Генеральный директор стадиона «Ак Барс Арена» Радик Миннахметов пояснил, что было принято решение не наращивать количество участников сверх определенного лимита, остановившись на цифре в 10 тысяч гостей, чтобы обеспечить максимальные удобства. Контроль на входе был усилен, однако для предотвращения нештатных ситуаций были подготовлены запасные билеты. Тем, кто пришел без приглашений, но хотел присоединиться к трапезе, организаторы предлагали ланч-боксы.

Итоги мероприятия и планы на будущее в беседе с журналистами прокомментировал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он подтвердил, что количество участников в этот раз уверенно превысило 8 тысяч человек, хотя точные данные о достижении верхней планки в 10 тысяч пока не озвучивались. Говоря о перспективах, муфтий отметил, что организаторы не планируют останавливаться в развитии.

«Каждый год развиваемся, экспериментируем и добавляем что-то новое. На следующий, юбилейный год цифру мы наверняка оставим как в этом году, но будем продумывать розыгрыши и призы, будем думать по программе. Не будем ничего спойлерить, Алла бирса, на следующий год всё увидите», — поделился планами Камиль хазрат Самигуллин, намекнув на то, что XV Республиканский ифтар, который пройдет в 2024 году, готовит для гостей ряд сюрпризов. Таким образом, традиция масштабного коллективного разговения в Татарстане продолжит свое развитие, оставаясь одним из ключевых событий духовной жизни республики.