Пять домов за час: в Казани зафиксировали серию газовых утечек

Инциденты произошли в домах на улицах Гарифьянова, Зорге, Мира, Годовикова и Восстания, сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ. Во всех зданиях временно отключены газовые стояки, питающие плиты и водонагреватели. Подача газа возобновится только после завершения ремонтных работ и тщательной проверки оборудования в каждой квартире.

Особое внимание уделяется дому №17 на Восстания — там техобслуживание проводилось всего полтора месяца назад. Надзорные органы начали проверку действий управляющих компаний и газовых служб, отвечающих за состояние общедомового имущества и техническое обслуживание