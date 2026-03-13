Пять домов за час: в Казани зафиксировали серию газовых утечек

13 марта 2026  18:47

Инциденты произошли в домах на улицах Гарифьянова, Зорге, Мира, Годовикова и Восстания, сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ. Во всех зданиях временно отключены газовые стояки, питающие плиты и водонагреватели. Подача газа возобновится только после завершения ремонтных работ и тщательной проверки оборудования в каждой квартире.

Особое внимание уделяется дому №17 на Восстания — там техобслуживание проводилось всего полтора месяца назад. Надзорные органы начали проверку действий управляющих компаний и газовых служб, отвечающих за состояние общедомового имущества и техническое обслуживание

Пять домов за час: в Казани зафиксировали серию газовых утечек
