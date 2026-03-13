«Ак Барс» с сухим счетом одержал победу над «Сочи» в заключительном домашнем матче регулярки

Казанцы уверенно завершили серию домашних встреч регулярного чемпионата КХЛ, обыграв гостей из Сочи со счётом 2:0. Матч прошёл на «Татнефть-Арене» 13 марта.

На 12-й минуте счёт открыл Нэйтан Тодд, воспользовавшись ошибкой соперника на пересменке и выйдя один на один с вратарём. Спустя пять минут Дмитрий Яшкин удвоил преимущество хозяев, установив окончательный результат. Голевую передачу оформил Митчелл Миллер, который побил клубный рекорд Никиты Лямкина по очкам среди защитников за один регулярный чемпионат — теперь на его счету 45 (19+26) баллов.

Благодаря этой победе «Ак Барс» сохранил третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 90 очками после 65 игр. «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд и с 44 очками остаётся на 11-й строчке Запада.

Следующий матч казанцы проведут 16 марта на выезде против «Северстали». Первые игры плей-офф в Казани стартуют в 20-х числах марта.