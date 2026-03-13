Флорид Агзамов – солнце, которое не погаснет

Это основатель казанской школы журналистики, который долгие годы возглавлял кафедру журналистики КГУ имени Ульянова-Ленина. Возле дома на улице Чистопольская, 4, где в 2016 году установлена мемориальная доска и где последние годы жил Флорид Имамахметович, собрались его ученики, родственники, коллеги, близкие люди. В жизни каждого, кто знал этого человека, он сыграл огромную роль не только как наставник и педагог, но и как добрый друг. И.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Васил Гарифуллин назвал Флорида Имамахметовича выдающимся педагогом, журналистом-практиком, журналистом-теоретиком, учителем и человеком, обладающим высокими моральными качествами.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков тоже знал Флорида Имамахметовича лично. Это был близкий для него человек, друг отца.

- Флорид Имамахметович привел меня в журналистику, он главная, ключевая личность в истории журналистики Татарстана, - сказал Шамиль Мухаметович «КВ». – Все, что сегодня есть, его заслуга. Он сформировал плеяду звезд. Звезд у нас, конечно, много, но солнце одно – это сам Флорид Имамахметович. Его труды актуальны и сегодня. Флорид Имамахметович всегда с нами, воспоминания о нем греют душу.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова – тоже ученица Флорида Агзамова. Она назвала его человеком-солнцем, тепло и свет которого ощущается до сих пор.

- Флорид Имамахметович не только учил нас журналистике, но и вникал во все наши проблемы, - сказала Венера Абдулловна. – В каждом студенте наш учитель видел личность, объяснял нам, что действительно важно при работе со словом.

Председатель Общественного фонда татарской культуры РТ им. Рашита Вагапова Рифат Фаттахов тоже был учеником Флорида Имамахметовича. В беседе с корреспондентом «КВ» Рифат Ахметович признался, что Флорида Имамахметовича очень не хватает как тем, кто его лично знал и любил, так и в целом татарстанской журналистике. Ведь он был, отметил наш собеседник, и другом, и отцом, и даже своего рода психотерапевтом. Для каждого Флорид Имамахметович мог подобрать доброе слово и дать совет.

Сноха Флорида Имамахметовича Елена Владимировна в разговоре с журналистами сказала, что всегда с большим трепетом вспоминает свекра.

- Флорид Имамахметович прекрасно готовил, - сказала Елена Владимировна. – Он очень любил блины. Когда я их готовила, Флорид Имамахметович их мгновенно съедал, ему нравилось, как я готовлю. Сам он меня научил готовить бэлеш, те, кто его пробовал, высоко оценивали. В каждого, кто был с ним знаком, он вложил свое тепло. Его ученики передают память уже следующим поколениям.

Был на церемонии и 17-летний внук Амаль. Юноша признался, что гордится своим выдающимся дедом, которого все любят и уважают. Амаль в будущем хочет стать архитектором.

С мемориальной доски смотрит человек с мудрым, добрым взглядом. Кажется, что каждый сегодня, несмотря на большую занятость, хотел еще минуту постоять рядом, мысленно поговорить с Учителем. Флорида Имамахметовича больше нет с нами физически, но его свет и наставления продолжают существовать и передаваться дальше.

Справка

Флорид Имамахметович Агзамов родился 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Башкирской АССР. В 1959 году окончил историко-филологический факультет КГУ, затем аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Ученая степень — кандидат исторических наук. Ученое звание — доцент. Журналистский путь начинал в районной газете Пестречинского района «Знамя победы».

С 1960 по 1971 год работал в газете «Ватаным Татарстан».

В 1972 году возглавил кафедру журналистики КГУ. До 2000 года работал деканом факультета журналистики, социологии и психологии КГУ.

Количество опубликованных работ — более 100, монографий — 7, учебно-методических работ — 15.

Заслуженный работник культуры РТ, награжден Почетной грамотой Президиума ВС ТАССР, медалью «За трудовую доблесть». Член научного Совета по журналистике Министерства образования России, научный редактор многих изданий, переводчик нескольких книг, редактор отдела «Энциклопедия Татарстана».