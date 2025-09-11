Бюджет РТ получил 30,7 миллиарда рублей, что на 62% больше чем годом ранее

11 сентября 2025  13:01

Консолидированный бюджет Республики Татарстан пополнился на 30,7 миллиарда рублей за счет акцизных сборов за январь-август 2025 года. Согласно данным Министерства финансов РТ, этот показатель составляет 62,5% от годового плана по акцизным поступлениям.

Наибольшую долю в структуре акцизов заняли сборы с нефтепродуктов — 14,3 миллиарда рублей. Эти средства имеют целевой характер и будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры региона.

Значительный объем поступлений обеспечен акцизами на пивоваренную продукцию — 10 миллиардов рублей. Сборы с алкогольной продукции составили 3 миллиарда рублей, а поступления в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам достигли 3,3 миллиарда рублей.

Дополнительные доходы бюджета включают 100 миллионов рублей от акцизов на специализированные категории — жидкую сталь и газ, используемый в производстве аммиака.

