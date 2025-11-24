Бюджет Татарстана за 10 месяцев пополнился на 484 млрд рублей налогов

24 ноября 2025  18:31

Консолидированный бюджет Республики Татарстан за январь-октябрь 2025 года получил 484 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений. Из этой суммы 398 млрд рублей было направлено непосредственно в республиканский бюджет. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании бюджетного комитета Госсовета республики.

По словам главы финансового ведомства, за девять месяцев текущего года в консолидированный бюджет поступило 421 млрд рублей доходов, в том числе 349 млрд рублей в бюджет Татарстана. Общий объем расходов за этот период достиг 443 млрд рублей для консолидированного бюджета и 364 млрд рублей для республиканского.

Особое внимание министр уделил вопросу межбюджетных трансфертов. «Местным бюджетам своевременно и в полном объеме выделено 70 млрд рублей межбюджетных трансфертов», — отметил Файзрахманов. Он также подчеркнул, что государственные и муниципальные учреждения республики завершили девять месяцев без просроченной кредиторской задолженности.

Финансирование всех бюджетных обязательств в течение отчетного периода осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. Безвозмездные поступления в бюджет составили 58,7 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

