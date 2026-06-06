Бывший игрок «Рубина» вошёл в тренерский штаб «Нефтехимика»

Пресс-служба «Нефтехимика» представила обновлённый состав тренерского штаба нижнекамского футбольного клуба. Ассистентами Роберта Евдокимова станут 57-летний Ильшат Айткулов, долгое время работавший в «Оренбурге», а также экс-игрок «Рубина» Денис Ткачук, выступавший последний сезон в Медиалиге. Тренером вратарей «Нефтехимика» назначен Леонид Мусин, кроме того, в тренерском штабе продолжит работать Константин Деменко – он находится в системе нижнекамского клуба с 2016 года.

Ткачук выступал за «Рубин» с января 2016 года по июль 2017 года. За это время он провёл 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Казанский клуб полузащитник покинул в статусе свободного агента, отправившись в «Крылья Советов». Последним профессиональным клубом в карьере игрока была «Тюмень», из которой он ушёл летом 2025 года.