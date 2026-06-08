Челнинский школьник вымогал у одноклассника 40 тысяч рублей и получил условный срок

В Набережных Челнах суд вынес приговор подростку, который пытался выбить из своего одноклассника крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе городского суда, школьник нанёс сверстнику несколько ударов по лицу после того, как тот не вернул ему долг вовремя.

Следствие установило, что пострадавший увлекался онлайн-ставками на спорт. Для участия в тотализаторе он занимал деньги у одноклассников, возвращая их с небольшим вознаграждением. Например, заняв 5 тысяч рублей, он обещал вернуть 5,5 тысячи. Однако на этот раз с выплатой возникла задержка.

Тогда «кредитор» — одноклассник, одолживший деньги, — потребовал уже не 5,5 тысячи, а 40 тысяч рублей. Подросток несколько раз ударил должника по лицу. Испугавшись, тот перевёл своему обидчику 3 тысячи рублей.

В суде подсудимый признал вину лишь частично, заявив, что требовал не выкуп, а возврат долга. Однако суд квалифицировал его действия как вымогательство. Наказание — 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.