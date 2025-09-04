Челны получили 50 автобусов НефАЗ в рамках обновления транспортного парка

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии передачи новой партии пассажирских автобусов Набережным Челнам. Городу направлены 50 современных низкопольных автобусов НефАЗ, что является частью программы системного обновления общественного транспорта республики.

В своем выступлении глава региона подчеркнул стратегическую важность развития городского транспорта для повышения качества жизни населения. «В 2025 году автопарк Челнов пополнят 80 новых автобусов, половина из которых уже передана городу», — отметил Минниханов.

Особое внимание было уделено отечественному производству техники — все автобусы изготовлены на заводе КАМАЗ. Раис республики отметил вклад автогиганта в укрепление обороноспособности страны и развитие инновационных направлений, включая производство электромобилей и беспилотного транспорта.

Мэр города Наиль Магдеев выразил благодарность за поддержку в обновлении транспортного парка, напомнив, что в 2024 году город уже получил 90 новых автобусов.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил особую значимость использования местной продукции на городских маршрутах и подтвердил высокие эксплуатационные характеристики техники.

Новые автобусы модели «НефАЗ-5299» рассчитаны на 111 пассажиров и оснащены современными системами безопасности, включая ЭРА-ГЛОНАСС, автоматическое пожаротушение и климат-контроль.