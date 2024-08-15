Чемпион России по хоккею определится в ВХЛ

7 августа в российском хоккее произошло историческое событие: Федерация хоккея страны на официальном сайте опубликовала заявление о делегировании прав на проведение чемпионата страны ассоциации «Высшая хоккейная лига». Это означает, что обладатель титула будет определен по итогам розыгрыша плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Команда, поднявшая над головой Кубок Петрова, автоматически станет чемпионом России. Впервые за 32 года чемпион определится во втором по силе дивизионе страны.

Как было?

Стоит провести исторический экскурс. В 2008 году, когда создавалась Континентальная хоккейная лига с участием зарубежных клубов, встал вопрос о делегировании прав на проведение чемпионата России. В конечном счете ФХР передала права КХЛ, а чемпионом признавалась российская команда, которая дальше других заберется в розыгрыше Кубка Гагарина. За годы существования лиги зарубежные клубы так и не завоевали трофей, поэтому проблемы двоевластия в КХЛ и чемпионате страны не случилось. Лишь дважды обладатель титула определялся не по итогам плей-офф: в сезоне-2014/15 победителем стал ЦСКА, выигравший регулярку, а сезон-2019/20 не доиграли из-за проблем с ковидом - тогда чемпионом страны вновь назвали московских армейцев.

До создания КХЛ чемпион России определялся по итогам розыгрыша Суперлиги, еще ранее - Межнациональной хоккейной лиги. Но уникальным стал сезон-1992/93. После развала СССР и завершения последнего союзного чемпионата-1990/91 на год был создан экспериментальный чемпионат СНГ. Турнир состоял из 16 команд: 12 представителей России, по одному с Украины, из Латвии, Беларуси и Казахстана. Необычным был и формат - два групповых этапа, а затем плей-офф. Но и здесь в топ-3 не было ни одной заграничной команды.

Пока шел чемпионат СНГ, в январе 1992 года была создана Межнациональная хоккейная лига, которая изначально имела независимый статус от национальных федераций хоккея. В связи с этим чемпион страны в сезоне-1992/93 определялся ФХР отдельно - в открытом первенстве, втором по силе после МХЛ. 50 клубов-участников были разделены на несколько зон, пять лучших команд из каждой зоны вышли во второй этап. Второй этап прошел в два круга и позволил определить участников плей-офф. Регламент был настолько запутанным, что первый раунд пропускали четыре команды, они вступали в борьбу со стадии ¼ финала. Первым чемпионом открытого первенства стал самарский клуб ЦСК ВВС, поступательно выбивший «Дизелист», хабаровский СКА и «Сибирь». В мае 1993 года самарским хоккеистам торжественно вручили золотые медали чемпионов страны - до сезона-2024/25 это был последний случай, когда титул уехал во второй по силе дивизион.

Примечательно, что чемпион страны получал путевку в международный турнир - Кубок Европы. Но едва ли самарский клуб, имея ограниченные финансовые возможности, смог бы показать достойный результат. В итоге состоялась серия между первым победителем МХЛ московским «Динамо» и ЦСК ВВС. Москвичи без особых проблем сняли вопросы за три матча и осенью 1993 года стали серебряными призерами Кубка Европы, уступив в финале финскому ТПС.

Как стало?

В межсезонье-2024 КХЛ активно продавливала возвращение к прежнему лимиту на легионеров в виде пяти иностранцев в составе. Ранее он был ужесточен до трех человек, что повлияло на экономику в лиге: зарплатные аппетиты у хороших игроков с российскими паспортами заметно подросли. Совершить откат назад позволил разрыв с ФХР, ставший возможным после принятия изменений в закон «О физической культуре и спорте». С июля КХЛ вернулась к прежнему лимиту в пять иностранцев.

С сезона-2024/25 победитель КХЛ будет лишь обладателем Кубка Гагарина. А что с ВХЛ? Лига в отличие от КХЛ в это межсезонье вновь расширилась - до 33 команд против 23. Да, большинство клубов - это фарм-клубы команд более сильной лиги, но за счет этого Всероссийская лига выступает плацдармом для обкатки молодых российских хоккеистов. Если раньше игроки, которые не смогли закрепиться в КХЛ, с не самым высоким желанием ехали играть в ВХЛ, подбирая варианты в ближнем зарубежье, то статус чемпионов России автоматически повышает престиж лиги. Бонусом хоккеисты, выступая в чемпионате России, смогут получить звание мастера спорта, если команда финиширует выше восьмого места.

Летняя реформа в отечественном чемпионате закрепила устойчивый переход КХЛ к заокеанской модели проведения турниров, где НХЛ - наднациональное первенство. А вот станет ли ВХЛ другой после смены статуса, мы увидим уже осенью.