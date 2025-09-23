Чемпионский состав, новые правила: казанский «Синтез» начинает сезон

Казанский клуб водных видов спорта «Синтез» готовится к старту нового сезона. На пресс-конференции руководство и игроки команды рассказали о предстоящих планах, главным из которых остается победа во всех турнирах. Важным изменением для всего российского водного поло станут новые правила, которые сделают игру быстрее и зрелищнее.

Сезон для «Синтеза» начнется с матча за Суперкубок России против волгоградского «Спартака» 4 октября в Москве. А уже 9 октября в родном бассейне «Оргсинтез» команда сыграет в первом туре чемпионата страны.

Главной интригой сезона станут нововведения. Размер игрового поля сократили с 30 до 25 метров, а время атаки и удалений — уменьшили. По мнению капитана команды Сергея Лисунова, это уравняет шансы команд и увеличит количество голов. «Похожий опыт уже был, и игра стала интереснее. Теперь, с сокращением времени, она станет еще динамичнее», — отметил капитан.

Клуб подходит к новому сезону в оптимальной форме. Как сообщил главный тренер Евгений Ярощук, команда сохранила чемпионский костяк, победивший в прошлом году в чемпионате и Кубке России, и будет активно привлекать молодежь из своего фарм-клуба.

Генеральный директор Максим Осмоловский подвел успешные итоги прошлого сезона. Он напомнил, что пловец «Синтеза» Андрей Минаков стал первым в истории Татарстана чемпионом мира, установив мировой рекорд, а прыгун Никита Шлейхер завоевал серебро. «Задача на сезон не меняется — победа во всех турнирах», — подчеркнул Осмоловский.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал «Синтез» флагманом российского водного поло и поблагодарил спонсоров за поддержку. Он также анонсировал, что осенью Казань примет крупные соревнования по водным видам спорта, включая чемпионат России на короткой воде.

Новый сезон обещает быть насыщенным и зрелищным как для самих спортсменов, так и для болельщиков.