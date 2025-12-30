Чему учат лошади детей с ОВЗ

Серый и Пластика шесть лет были неразлучными возлюбленными, которыми любовался весь Казанский ипподром. Добрый, но кусачий Камыш дружит с Гошей, зато дерется с Серым. Такие вот истории хранит Казанский ипподром, где с 2011 года реализуется проект иппотерапии и адаптивного конного спорта «Айда» при благотворительной организации «Детям» под руководством жительницы Казани Аделины Мингазовой.

«Больше всего мне нравится Серый»

Проект этот направлен на реабилитацию детей с ОВЗ и ребят из детских домов и приемных семей. И получают ребята от тренировок то, чего порою не могут дать им взрослые: право быть сильным, услышанным и безусловно принятым. Даже если для этого нужно научиться отдавать команды так, чтобы, как говорят на ипподроме, «необузданное» сердце дрогнуло и согласилось тебя уважать! Корреспонденты «КВ» недавно побывали на одном таком занятии и познакомились с 10-летней Дашей Иванковой и ее лучезарной мамой Анной. У Даши, говорят Аделина и ее тренер Амина Хабибуллина, есть крепкий внутренний стержень, она очень уверенная в себе, поэтому у нее все и получается. Наблюдаем, как Даша ловко садится на лошадь и легко, с улыбкой выполняет упражнения. Будто в седле родилась! Неужели совсем не страшно? Лошадь - это около 600 кг, а Даша - школьница с румяными щечками!

- Занимаюсь с лошадьми уже года два, мне совсем не страшно, уже привыкла, - с гордостью рассказывает девочка. - С Камышом немного боязно, потому что он кусается постоянно, хотя очень добрый на самом деле. А так со всеми, кроме Гоши, занималась. Больше всего мне нравится Серый. Мои любимые предметы - биология, литература и математика, дополнительно изучаю китайский и программирование. Хочу стать программистом!

Мама Анна призналась, что лошади - это ее мечта с детства, но осуществилась она у дочки. Анне очень нравится приходить на ипподром и кормить лошадей, к примеру, морковкой.

Тренер Даши - 22-летняя студентка ветакадемии Амина - связала свою жизнь с лошадьми с семилетнего возраста, когда ее впервые посадили на лошадь на Сабантуе. Затем девочка стала профессионально заниматься конным спортом, участвовала в соревнованиях, получила второй взрослый разряд, но после травмы отошла от спорта и поступила учиться на ветеринара. Будучи студенткой, девушка вновь вернулась к лошадям, но уже в качестве тренера. И в жизни началась новая глава.

- Мне очень нравится работать с детьми из-за их непосредственности. С ними очень просто, у них все на лице написано, - делится Амина. - Как лошади помогают детям решать их проблемы? Я поняла, если у ребенка есть какие-то тайны, то ему проще открыться животному, а не человеку. Одному моему воспитаннику было непросто общаться с людьми, в том числе и со мной. И я ему сказала: «Ты мне можешь ничего не рассказывать, а вот Бэхе можешь открыться». Мальчик потихоньку начал делиться с Бэхой своими мыслями, и спустя время мы с ним тоже начали контактировать.

Амина говорит, что среди лошадей мало агрессивных. Как правило, ими движет не вредность, а страх, до конца их нельзя приручить, зато можно договориться. Этим и цепляют лошади смелую Амину! Любовь к этим животным вдохновила девушку на освоение специальности массажиста для лошадей, чему она сейчас и обучается.

Почему «пашет как лошадь» - это миф

Пожалуй, те, кто мало знакомы с лошадьми, наверняка представляют их по-разному, отчасти опираясь на крылатые выражения, книги и кинофильмы. Однако Аделина уверяет: фразы «пашу как лошадь» и «здоров как конь» - уж точно не про лошадей!

- В отличие от кошек и собак лошади не привязываются к человеку, это животные независимые, - говорит наша собеседница. - По своей природе это животное-жертва, то есть ее в природе могут попросту съесть хищники, к примеру волки. Поэтому лошадь научилась очень быстро замечать какую-либо опасность вокруг себя и так же быстро на это реагировать. Вот придет ребенок на занятие возбужденный - лошадь это сразу же почувствует и тоже будет нервничать, и сложно будет ею управлять. Поэтому мы наших детей перед занятиями готовим еще и психологически, чтобы они были спокойными. А еще лошадь в отличие от других животных не показывает, что ей больно, плохо или она устала, потому как опять же так сложилось исторически - стоит показать свою слабость и тебя сразу съедят… Вот только когда лошади совсем невтерпеж, она падает без сил. И работать лошадки на самом деле могут не больше четырех часов в день, а вот гулять им важно вместе.

По отношению к людям у лошадей нет такого широкого спектра эмоций, как, например, у собак, они не привязываются к людям эмоционально. Тот, кто за ней в данный момент ухаживает, для нее и хозяин. А вот у наших деток и их родителей, конечно, есть свои любимцы. Одна девочка-подросток с тугоухостью только по губам могла читать. С одноклассниками у этой девочки отношения не особо сложились, из-за чего она очень переживала. У нас она подружилась с Бэхой, которая стала для нее лучшим другом, отдушиной, ей нравилось к ней приходить, гладить ее или просто стоять рядышком.

За лошадьми нужен особый уход

Когда на занятие приходит ребенок, продолжает Аделина, они вместе обсуждают цель занятий. К примеру, детям с ДЦП нужно поправить физическое здоровье, укрепить мышечный корсет, но в большей степени лошади помогают обрести уверенность в себе и укрепиться психологически. Если лошадь чувствует, что человек в себе сомневается, что-то тихо бормочет, то она не будет слушаться. Нужно отдавать команды четко и уверенно, чтобы лошадь поняла, что ты здесь главный, а не она. Лошадь должна уважать человека, только тогда она будет слушаться. Кроме того, это очень непредсказуемое животное, то есть на тренировке ребенок учится еще и действовать в экстремальной ситуации.

- И вот приходит к нам ребенок с ОВЗ, в его жизни мало конкуренции с другими, более здоровыми, детьми, многие его жалеют, что-то делают за него, а тут приходится взращивать в себе стержень, ответственность и вообще управлять большим животным! - отмечает наша собеседница. - А еще лошадь может испугаться чего-то, к примеру, пришел ребенок в новой шуршащей куртке, и она старается сразу убежать от него или отбить копытами. Дети, какие бы у них ни были недуги, имеют огромный потенциал, о котором порою и сами не знают.

Аделина Мингазова реализует проект иппотерапии с 2011 года

Также мы узнали, что лошадь, оказывается, имеет очень хрупкое здоровье, и за ним нужно внимательно следить. Вот, к примеру, расчищать копыта приезжает специалист из Самары. От расчистки копыт зависит многое - если криво их почистить, то может сместиться центр тяжести у лошади, что может привести к повреждению связок - и все, лошадь на полгода встанет… Еще к каждой лошади приходит массажист, ведь зачастую во время занятий мышцы у них пережимаются.

- В настоящее время лошадь уже не играет роль пахаря и помощника по хозяйству, зато можно встретить людей, которые тратят все свои деньги на свою лошадь, - улыбается Аделина. - Мы берем лошадей не моложе пяти лет, потому что до этого возраста животные как подростки, которым нужно окрепнуть физически и психически. До пяти лет лошади нужно много свободы.

...На прощание я глажу Камыша, который, хотя и позволяет себя погладить, всем видом показывает, что делает мне одолжение - все же для него я незнакомка. Уходя с ипподрома, понимаю: у лошадей свои законы, драмы, дружба и... пенсия. А ребята, приезжающие сюда, учатся не только ловкости и смелости, но и ответственности, и доброте.