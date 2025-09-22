Центр стрельбы из лука начали строить у «Тасмы»

22 сентября 2025  16:26

В Казани дан старт строительству специализированного Центра стрельбы из лука. Торжественная церемония начала работ прошла с участием Генерального прокурора России Игоря Краснова и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Новый комплекс будет возведен на территории школы олимпийского резерва «Тасма», где уже тренируются 93 лучника. Как отметил Рустам Минниханов, задача — сдать объект в эксплуатацию к 30 августа, Дню Республики Татарстан. Это позволит молодежи развивать традиционные виды спорта.

Игорь Краснов выразил уверенность, что центр станет популярной точкой притяжения для жителей всех возрастов и пожелал спортсменам всегда попадать в «десятку».

Центр, отвечающий международным стандартам, предназначен для подготовки как профессионалов, так и любителей. Его возможности позволят одновременно тренироваться 160 лучникам на дистанциях до 70 метров. Для соревнований предусмотрены трибуны на 200 зрителей.

