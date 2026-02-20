Центр стрельбы из лука в Казани построят за 965 миллионов рублей

В столице Татарстана появится специализированный спортивный комплекс для лучников. Согласно тендеру, размещённому на портале госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Новый объект возведут рядом с парком имени Урицкого — на территории, прилегающей к стадиону «Тасма».

Двухэтажное здание площадью 6,2 тысячи квадратных метров планируют выполнить в пепельно-серых тонах. Основное пространство займёт стрелковый зал размером 96 на 51 метр. Также в комплексе предусмотрены тренажёрный и медицинский кабинеты, раздевалки, обеденные зоны с автоматами, санузлы, технические помещения и пост охраны.

На строительно-монтажные работы и оснащение оборудованием выделено почти 965 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, объект должен быть готов к 1 декабря 2026 года, а окончательный срок исполнения всех обязательств установлен до 18 января 2027-го.