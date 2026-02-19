«Рубин» арендовал Игнасио Сааведра у «Сочи»

19 февраля 2026  23:51
Эдгар Витковский

«Рубин» объявил о заключении арендного соглашения с «Сочи» – в казанский клуб перешёл чилийский опорный полузащитник Игнасио Сааведра. Аренда рассчитана до лета 2026 года и обойдётся «Рубину» в 100 тысяч евро. Соглашение предусматривает опцию возможного выкупа легионера за 1,3 млн евро.

27-летний Сааведра выступает в России с января 2024 года. В активе опорника 73 матча за «Сочи», в которых он забил шесть мячей и восемь раз ассистировал партнёрам. Также полузащитник отыграл четыре товарищеских матча за сборную Чили.

