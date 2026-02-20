Казань примет чемпионат России по регби на снегу 21-22 февраля

20 февраля 2026  11:02

В ближайшие выходные, 21 и 22 февраля, столица Татарстана станет центром снежного регби. На площадке КСК «КАИ-Олимп» (ул. Чистопольская, 65) встретятся сильнейшие мужские и женские команды страны.

За победу в мужском турнире поборются девять коллективов, включая казанские «Энергию» и молодёжную сборную РТ, а также соперников из Самарской области, Дзержинска, Пермского края, Белгорода, Калининграда, Дагестана и московский ЦСКА.

Среди женщин развернётся борьба между шестью командами: казанскими «Зилантом» и «Энергией», молодёжной сборной Татарстана, а также сборными Пермского края, Дагестана и Санкт-Петербурга.

Игры пройдут 21–22 февраля. Вход для зрителей свободный.

