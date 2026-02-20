До 22 февраля открыт приём заявок на конкурс афиш «Театрального Приволжья»

Успеть подать работу на соискание лучшей афиши окружного фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов можно до конца этой недели. Конкурс стартовал 22 января и посвящён визуальному воплощению идей фестиваля.

Вдохновением для участников могут послужить видеоверсии постановок финалистов — они размещены на официальном портале проекта в разделе «Финалисты». Имена лауреатов как основного конкурса, так и конкурса афиш назовут 27 марта в Ижевске, в Международный день театра.

К участию приглашаются жители регионов ПФО в возрасте от 6 до 30 лет. Можно представить как живописные работы, так и проекты, выполненные в компьютерной графике. От одного автора принимается не более трёх работ.

Заявки заполняются онлайн на сайте театральноеприволжье.рф в специальном разделе. Победителей ждут дипломы и памятные подарки, возможно также присуждение специальных призов жюри.

Проект реализуется по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Напомним, в прошлом сезоне победу в этом конкурсе одержала художница из Татарстана Яна Попеско, студентка Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина.