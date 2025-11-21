Центральную елку Казани украсят тысячи гирлянд

В столице Татарстана начался монтаж главной городской елки. Конструкцию высотой 35 метров традиционно установят возле центра семьи «Казан». Новогоднюю елку украсят световой инсталляцией из 76,5 тысячи гирлянд, как и в прошлые годы.

Фото предоставлено комитетом внешнего благоустройства Исполнительного комитета г. Казани

Как рассказали в комитете внешнего благоустройства, световая инсталляция «Ель» будет работать в сочетании с другой масштабной конструкцией - «Шатер». Сборно-разборную мультимедийную инсталляцию в форме шара диаметром 60 метров украсит 1280 световых гирлянд. Синхронная работа двух установок создаст впечатляющее светомузыкальное шоу.

Конструкцию этой городской ели установили в 2019 году. В прошлом году ее каркас обновили, так как предыдущий из-за погодных условий пришел в негодность.

На территории рядом с главной елкой Казани развернется традиционная новогодняя ярмарка. Там установят 10 стилизованных новогодних домиков, где жители и гости столицы Татарстана смогут приобрести сувениры, подарки и различные сладости.