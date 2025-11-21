Центральную елку Казани украсят тысячи гирлянд

news_top_970_100
Город
21 ноября 2025  10:37

В столице Татарстана начался монтаж главной городской елки. Конструкцию высотой 35 метров традиционно установят возле центра семьи «Казан». Новогоднюю елку украсят световой инсталляцией из 76,5 тысячи гирлянд, как и в прошлые годы.

Фото предоставлено комитетом внешнего благоустройства Исполнительного комитета г. Казани

Как рассказали в комитете внешнего благоустройства, световая инсталляция «Ель» будет работать в сочетании с другой масштабной конструкцией - «Шатер». Сборно-разборную мультимедийную инсталляцию в форме шара диаметром 60 метров украсит 1280 световых гирлянд. Синхронная работа двух установок создаст впечатляющее светомузыкальное шоу.

Конструкцию этой городской ели установили в 2019 году. В прошлом году ее каркас обновили, так как предыдущий из-за погодных условий пришел в негодность.

На территории рядом с главной елкой Казани развернется традиционная новогодняя ярмарка. Там установят 10 стилизованных новогодних домиков, где жители и гости столицы Татарстана смогут приобрести сувениры, подарки и различные сладости.

 

news_right_column_240_400
Новости
Старинный обычай «Каз омэсе» возрождают в Нижнекамском районе
Старинный обычай «Каз омэсе» возрождают в Нижнекамском районе
С 2026 года казанские семьи будут получать компенсации за детские сады по новым правилам
Многодетная мама из Челнов объяснила отказ от земельного участка в пользу денежной выплаты
Татарстан станет пилотным регионом для тестирования новых систем бюджетного контроля
Центральную елку Казани украсят тысячи гирлянд
Центральную елку Казани украсят тысячи гирлянд
Жительница Бугульмы поблагодарила полицейских за возвращенный телефон
В Татарстане предлагают расширить полномочия Конституционного совета
В Татарстане в пятницу ожидаются туман и гололедица