Центробанк снизил ключевую ставку до 15% - это второе уменьшение показателя в 2026 году

Банк России на заседании совета директоров 20 марта принял решение уменьшить ключевую ставку до 15% годовых. Регулятор снизил показатель на 0,5 процентного пункта, что стало вторым последовательным сокращением в текущем году. В феврале ставка уже была понижена до 15,5%.

Как пояснили в ЦБ, дальнейшее снижение будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и внешних рисков. Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%, а устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии. Выход на целевой уровень ожидается в 2027 году.

С середины 2025 года Центробанк постепенно смягчает денежно-кредитную политику. Начало снижению было положено в июне, когда ставку впервые почти за три года уменьшили до 20%. За ним последовали сокращения в июле (до 18%), сентябре (до 17%), октябре (до 16,5%), декабре (до 16%), а также в феврале (до 15,5%) и марте (до 15%).

Предыдущий цикл повышения стартовал в середине 2023 года на фоне ускорения инфляции и роста кредитования. Пиковое значение в 21% было достигнуто в октябре 2024 года, после чего ставка удерживалась на этом уровне более семи месяцев.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.