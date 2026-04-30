В Казани дан старт сезону работы городских фонтанов

30 апреля 2026  12:39

В столице Татарстана официально начался сезон работы фонтанных комплексов. Как сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на комитет внешнего благоустройства, первым после зимы запустили фонтан на Кремлевской набережной.

В этот же день ожидается включение водной композиции, расположенной в сквере Славы (Приволжский район). Остальные городские фонтаны будут вводить в строй постепенно. Полностью завершить все пусконаладочные работы и расконсервацию объектов планируется ориентировочно к середине мая.

Согласно информации из мэрии, уже завтра начнут функционировать водные комплексы на пешеходной улице Баумана — знаменитые «Лягушка» и «Су анасы», а также фонтаны в сквере имени Белинского, в парке Петрова и рядом с Дворцом культуры железнодорожников.

Чуть позже в городе запустят масштабный комплекс, состоящий из 56 фонтанов на протоке Булак. Всего же с приходом тепла в Казани возобновит работу 31 подобный объект.

